Экс-сенатор Клинцевич: Дарья Дугина была настоящим патриотом России

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Новости Украины

Журналист Дарья Дугина, как и подобает истинному патриоту, всегда была готова до последнего отстаивать интересы своей страны.

Такие слова о погибшей сказал экс-сенатор Совета Федерации, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

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«Девушка, ученый, журналист, который высказывает свою точку зрения, вела просветительскую и патриотическую работу. То, что произошло, это чудовищно», – считает он.

Российский общественник и бывший сенатор передал слова соболезнования ее отцу.

«Я, пользуюсь случаем, выражаю соболезнования Александру Дугину, которого знаю лично и уважаю. Меня поразили его слова, с которыми он обратился прежде всего к сотрудникам силовых органов. Дарья была патриотом своей страны, она была готова умереть за свою страну и до последнего отстаивала ее интересы. Держитесь, ребята, и помните, ваш патриотизм и решительность в вопросах исполнения задач СВО являются ключевыми инструментами. Держитесь, вечная память. Дарья была умной девочкой. Она настоящая героиня и патриот своего отечества», – заявил Клинцевич.

Автомобиль с Дарьей Дугиной взорвался на Можайском шоссе в Московской области вечером 20 августа. Девушка погибла на месте.

Как считает следствие, убийство носило заказной характер. В настоящий момент устанавливаются все детали происшествия и его заказчики.

Церемония прощания с погибшей прошла в Москве 23 августа. В телецентре «Останкино» собрались ее родственники, включая мать Наталию Мелентьеву и отца Александра Дугина, а также друзья и коллеги. Также панихиду посетили российские политики и общественные деятели.