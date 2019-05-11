Экс-штабист Порошенко уверяет: США не сольют Украину в обмен на Венесуэлу

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Ни в Вашингтоне, ни в Москве не намерены разменивать Украину на Венесуэлу, отступая в какой-либо из этих стран, так же, как это было, когда вопрос касался Сирии.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, до недавнего времени обслуживавший администрацию Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти слухи по поводу того, что, вот, поговорили по телефону так хорошо… И Трамп остался доволен, поговорил в Путиным, что «всё, теперь нас разменяют на Венесуэлу или на кого-то ещё»…

Я напомню, точно такие же ожидания, разговоры были по поводу Сирии. Ни на кого нас не разменяли. Я могу успокоить: Путин не будет менять.

Вот я рискну взять на себя такой смелый прогноз: не будет он менять Венесуэлу на Украину. Он и Венесуэлу хочет, и Украину. Поэтому никаких разменов не будет.

И потом, а на что и как менять? Для американцев отказаться от претензий по Венесуэле или просто так, лёгким мановением руки отдать Украину Путину – это значит расписаться в собственном бессилии и поражении.

А как же тогда «Америка превыше всего»? Тогда будут серьёзные претензии уже к Трампу.

Насколько я понимаю, системно американские институты против этого, и они будут всячески блокировать любые какие-то неприемлемые компромиссы по Украине», – рассказал Фесенко.