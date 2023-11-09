Экс-соратник Билецкого: Зеленский врет о потерях. Украинцы могут исчезнуть как нация

Анатолий Лапин.  
09.11.2023 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский говорит неправду, когда заявляет западным СМИ, что за время конфликта потери ВСУ составили в пять раз меньше, чем России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский говорит неправду, когда заявляет западным СМИ, что за время конфликта...

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«Вчера президент заявил, что украинские потери на войне минимум в пять раз меньше, чем российские… Друзья, я не знаю, но мне кажется, у Зеленского действительно существуют психические проблемы, расстройства. То, на что указывал Валерий Залужный в своих публикациях в The Economist. Ну, во-первых, он играется с цифрами кладбища. Кладбище, в которое, в том числе благодаря его неумелому руководству, превращается наша цветущая страна», – сказал националист.

«Мы все видим, что происходит на наших украинских кладбищах. Мне все равно, сколько погибло русских – меня волнует, сколько погибло и гибнет украинцев. Нация может погибнуть, если дальше продолжить ее убивать – то, что делает необдуманно власть…

О потерях Зеленский врет, врет и врет. Почему? Потому что если 150 тысяч русских погибли при нашем контрнаступлении на юге, то украинцев точно погибло больше, потому что вся военная наука говорит, что те, кто наступает, имеют большие потери», – заявил Мосийчук.

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