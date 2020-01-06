06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Сельское хозяйство, Украина
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Экс-соратница Януковича пророчит Украине «кровавую резню»

Продажа украинской земли западным корпорациям может спровоцировать в стране кровавые народные восстания против новой власти.

Об этом в эфире телеканала «112» заявила экс-депутат Верховной рады и бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно знаем, что Украину туда никто не пустит, не возьмет, не примет, если бы хотели Украине помочь на самом деле, они бы уже сегодня собрались и взяли Украину в ЕС и дали ей помощь как когда-то они давали Польше на строительство дорог, поддержку фермерства. А что мы имеем: продаем украинский лес, продаем украинскую землю. Мы уже с вами говорили, что сегодня 10% украинского чернозёма пребывает в частных руках с иностранным капиталом.

Представьте себе, если мы продадим хотя бы 10% земли, а потом продадим все остальные земли, а их купят те, кто имеет большие деньги, мы продадим Украину. Я думаю, что это не будет просто в Украине. Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания.

Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать. Нельзя надеяться на то, что активные украинцы выехали. Будет тяжело украсть. Я бы хотела, чтобы для тех, кто это пытается сделать, так давят на это – станет катастрофой. Это закончится кровавой резней. Я не советую с этим шутить», – отметила Герман.

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