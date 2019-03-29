Экс-соратница Януковича рассказала, чего бы стоило запретить из русского

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Запрет российских соцсетей понизил уровень украинского Фейсбука. Об этом в эфире программы «Открытым текстом» на телеканале «ЧП.Инфо» заявила кандидат в президенты Украины Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я частично поддерживаю запрет книг, изданных в России, телеканалов и соцсетей. Все, что касается пропаганды, должно быть закрытым, но это не означает, что мы должны закончить печатать российских великих мастеров – и классических, и современных, в т.ч. русским языком.

Когда мы введем русский и английский языки как языки международного общения в нормальное изучение в Украине, наши дети спокойно будут читать лучшие произведения искусства, а не эту пропаганду и не этот блуд, который сейчас.

Я была против запрета соцсетей, потому что оно таким или иным образом все равно выровняется, найдут пути и найдут возможности в современном мире. Но если смотреть по последствиям, то они стали более глубокими, чем мы ожидали.

Последствия этого запрета очень снизили уровень украинского Фейсбука, потому что туда хлынул поток людей, которые общаются в сфере мемов и болтовни. Это очень сильно изменило уровень украинских социальных сетей. Относительно запрета советского кино, где играют актеры, поддерживающие агрессию РФ – я отношусь плохо. Это часть истории», – сказала Богословская.