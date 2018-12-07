07.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Киев, Мнение, Политика, Украина
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Экс-соратник Симоненко не знает, как Россия завербовала 277 депутатов Рады

Принимая решение о разрыве Большого договора с РФ, в Верховной Раде не могли не понимать, что для реализации евроинтеграции у Украины как государства должны быть договора о партнёрстве со всеми граничащими сторонами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп от КПУ Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, каким образом России удалось завербовать 277 народных депутатов, которые проголосовали [за выход из договора о дружбе и сотрудничестве с РФ], я думаю, что недорого. Вспомните историю этого договора, он вызывал очень бурные споры в России, этот договоры был фактически прописан в интересах Украины», – заявил экс-нардеп.

«Люди, которые заявляют о своей цели евроинтегрироваться, прекрасно понимают, что для того, чтобы эту идею реализовать, Украина как государство обязана иметь договора о партнёрстве со всеми граничащими сторонами. Сейчас этот договор денонсировали, возникает вопрос: а на каких условиях Россия будет заключать новый договор? А если нет, то всё, забудьте, евроинтеграции нет. Территориальные споры – Крым, конфликт на Донбассе – два и денонсация договора – три», – объяснил Спиридон Килинкаров.

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