Экс-соратник Януковича: «Легитимный» Зеленский сорвёт снятие санкций против России

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского 20-го мая дает ему возможность на равных разговаривать с европейскими политиками, потому что он вступит в должность раньше, чем пройдут выборы в Европарламент.

Об этом в эфире одесского интернет-ресурса «Медиа Информ» заявил экс-депутат Верховной Рады нескольких созывов Сергей Гриневецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, «говорить на равных» с Западом легитимному президенту важно потому, что Европа хочет снять санкции с России.

«Я очень доволен, что приняли на 20-е число инаугурацию. Потому что 23-го состоятся выборы в Европарламент. Европа очень непредсказуема в своем выборе. Мы не знаем, каким будет Европарламент. Но я знаю одно, что сегодня европейские структуры очень хотели бы, чтобы было снято напряжение между Россией и Украиной. Прежде всего, в связи с тем, что Россия является главным содержателем этого всего сборища по своим взносам. Очень важно, что перед выборами Европарламента у нас уже будет легитимный президент. Он уже сможет стать игроком, это крайне важный момент», – заявил Гриневецкий.