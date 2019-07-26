Экс-соратник Януковича предлагает признать коренными все народы Украины кроме русских

26.07.2019, Киев, Игорь Петров

Венгры, поляки и румыны давно жили на территории Украины, поэтому их следует считать коренными народами и сооснователями украинского государства.

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Об этом на круглом столе в Киеве заявил экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Олег Зарубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Конституции надо заложить то, что с самого начала может по-другому настраивать, в том числе, и наших соседей. Например, определение коренных народов.

Венгерский народ является коренным на территории Украины, давайте это признаем. Они в 9 веке преодолели Карпатский хребет и поселились там, где они есть. Они 50 поколений живут на этой территории. Их называют «национальным меньшинством» с соответствующими последствиями. Они – национальная общность, которая является сооснователем украинского государства. В 1991 году не было украинского государства в нынешних границах.

Поэтому, если в Конституции будет определено, что все народы, все национальности, которые есть в Украине, являются сооснователями украинского государства (потому что на референдуме 1 декабря все голосовали), все по-другому можно будет делать. Можно будет с этого стартовать, в том числе и с Орбаном, с Качинским, с Дудой и т.д. Потому что поляки на определенных землях тут тоже жили не меньше. Кстати, это касается Буковины и Румынии», – сказал Зарубинский.

Хотя в речи политика и говорилось о «всех народах, всех национальностях», Зарубинский по какой-то причине предпочел не упоминать миллионы проживающих на Украине русских и президента РФ.