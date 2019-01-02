Экс-соратник Ющенко назвал декоммунизаторов «дебилами» и «стукачами»

02.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Все «свидомые декоммунизаторы» – бездари, которые поднялись на волне задачи запудрить мозги и отвлечь людей от тотального воровства на Украине.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины, бывший соратник Виктора Ющенко и Петра Порошенко Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Лн назващ главного украинского националистического пропагандиста Владимира Вятровича «тихим Швондером».

«Он не буйный, таких в моём классе называли «тихушниками», типичный представитель двоечников, при Ющенко он сидел где-то в подвале архива. (Желание власти) запудрить мозги и отвлечь людей от тотального воровства вынесла его чуть ли не в министры в Институт памяти с бюджетом в 2 миллиона долларов, если не больше», – отметил Червоненко.

«Я не знаю, зачем декоммунизация, почему в моём родном Днепропетровске я должен ходить не по Карла Маркса (что вам Карл Маркс сделал?), где я вырос, где влюблялся, где мы дрались, где мы бегали. Вы, что ли, что-то сделали, вы его построили? Точно так же, как и Почайна. Что вы добились? Знаете, Московский проспект, который указывает по логики географии направление, переименовать в проспект Бандеры – человека, который никогда не был в Киеве, это подлость. Московский мост, который строили не вы, дебилы, вы не умеете строить, вы ничего за эти годы не построили. Открытие туалета – это можно, это максимум взлёта вашей фантазии. Главное – рапортовать. Стоял Ленин, где этот Ленин? Не надо воевать с памятниками – это говорят англичане, это говорят испанцы, которые пережили гражданскую войну. Мы ещё будем отвечать на вопросы», – добавил Червоненко.

«Многие из тех, кто кричат: «Да, декоммунизация!», бегали с октябрятами и пионерами и, как Павлики Морозовы, «закладывали» своих одноклассников. «Постучать» вовремя – это у нас умеют. Что вы поставили на это место, памятник Сковороде, Королёву, Леси Украинке, людям, которые прославили Украину? Нет, сначала унитаз, потом какая-то синяя рука, у нас же секс-меньшинства – важнейший атрибут демократии. Ни о чём – это оно», – добавил экс-соратник Ющенко.