25.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Экс-соратник Ющенко: Нужно мириться с Россией, Европа нас не любит

Украина может развиваться только в связке с Россией – горячо любимая Европа отгораживается от нее квотами и заборами. Об этом в эфире TOPINFORM заявил, экс-депутат Верховной Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, пронести на революции националистическую идеалогию было ошибкой нынешней власти.

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«Я пошел на первый Майдан, будучи в теплой ванной у Кучмы, по одной причине – я хотел создать страну западной ментальности, идеологии. Это не значит матюкаться на русских, от которых мы зависим и где наши рынки сбыта, потому что Европа нас так любит, что не пускает. Идет каждый за себя…

На первом Майдане я одним из первых увидел, что те, кто голосовали за Януковича в 2004-м году, их было немало. И у них своя правда. И мы тогда не выпустили закон об украинском языке, чтобы зажечь пламя. А я добился, не смотря на сопротивление дикое националистически настроенных политиков, я добился и сделал, самое главное, первый визит в Москву. Думаете от любви к России? Из прагматизма – соседей не меняют. Вот и весь ответ. И мы тогда не зажгли, а зажечься могла тогда гражданская, ну, этот конфликт, называйте его как угодно», – заявил Червоненко.