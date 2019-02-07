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07.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политические убийства, Украина
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Экс-соратник Ющенко пообещал, что за его смерть отомстят лондонские евреи

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, близкий соратник Виктора Ющенко во времена «оранжевой революции», ныне пытающийся вернуться во власть и позиционирующий себя как «адекватного» и критикующего правящий режим, пообещал, что, если его убьют радикалы, то за это отомстит Европейский еврейский конгресс.

Об этом Червоненко сказал в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера вернулся из Лондона, где был на встрече с президентом Европейского еврейского конгресса, своим боссом как бы. Получил нелицеприятную оценку моей Родины, и поведения. Было по-человечески больно…

Я не пою дифирамбы, хотя там (во власти) и мои соратники. Все смотрят на аттракцион – когда уже Червонцу шею сломают. Если они это попробуют в прямом смысле, то я застраховался. Вот то, куда я ездил – эти отомстят всегда», – сказал Червоненко.

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