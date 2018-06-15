15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Экс-соратник Ющенко: Трамп нанёс нам страшную пощёчину

Высказывания Трампа о российском Крыме и коррумпированности Украины – это пощечина и приговор киевской власти. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины и ближайший соратник Виктора Ющенко во времена «оранжевой революции» Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, тревожным звонком для Украины является и желание президента США вернуть Россию в G8.

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«Он заявил, что там все говорят на русском, но самое страшное, что меня, как гражданина, резануло – «зачем поддерживать коррупционную страну?». Это благодаря вот этим, новым лицам, здобульщикам, этим скакальщикам…

Это страшная пощечина, это приговор. Вы думаете, я злорадствую? Нет, я считаю, что если это окажется правдой, будет плохо.

Во-первых, Трамп заявил о том, что он настаивает на возврате в G8 России, потому что, все равно 25% времени на всех встречах тратится на Россию. А то и больше», – заявил Червоненко.