Экс-соратник Зеленского в ярости: Украина не смеет кусать американскую кормящую руку

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В том, что Украина не получила приглашение в НАТО, виноват лично президент Владимир Зеленский и его окружение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский со всей своей сворой несет прямую ответственность за то, что за полтора года не провели ни одних реформ и нас не пригласили в НАТО, это его прямая ответственность. Но, конечно же, «шланг» Кулеба пошел еще дальше и заявил следующее: «Зная много нюансов того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль, чтобы слово «приглашение» вообще не появилось в тексте». Друзья, представьте, насколько они охренели, что они нашего главного союзника пытаются у нас в стране выставить плохим», – сказал депутат.

Он отметил, что за последние полтора года бюджет Украины получил порядка 280 миллиардов гривен, из которых 270 приходится на помощь США.

«И сейчас Кулеба смеет кусать ту руку, которая его кормит и всю нашу страну. Пенсии платятся благодаря Соединенным Штатам Америки, зарплаты учителям платятся благодаря Соединенным Штатам Америки, зарплата военным – точно так же благодаря США. Это все потому, что они дотируют бюджет нашей страны», – заявил Лерос.