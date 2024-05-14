Экс-сотрудник ЦРУ: Для прекращения войны необходимо убрать Зеленского

Константин Серпилин.  
14.05.2024 14:11
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Настоящие мирные переговоры с Россией будут возможны только после смены политического руководства Украины, которое через неделю утратит полномочия.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Настоящие мирные переговоры с Россией будут возможны только после смены политического руководства Украины, которое...

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«На Украине должна произойти смена режима, прежде чем смогут начаться переговоры. И это может произойти очень мирно, в некотором смысле.

Зеленский является президентом до 20 числа этого месяца. А через неделю он станет совершенно незаконным, потому что он отменил выборы. Именно тогда должен вступить в должность новый президент. Так что, если Зеленский хочет уйти в отставку и отправиться в деревню в Италии или где-то ещё, это прекрасная возможность для него сделать это. Но готовы ли к этому американские и западные спецслужбы, и поддержат ли это? Не знаю, но это прекрасная возможность для них сделать это», – сказал Макговерн.

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