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США, поставляя Украине оружие для ударов по России, поступают точно так же, как если бы РФ снабжала тем же самым мексиканские наркокартели.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джонсона, удар ATACMS по Севастополю – это то же самое, если бы члены наркокартеля атаковали пляж в Майами российскими ракетами.

«Представьте, как отреагировали бы американцы, если бы они оказались на пляже Майами бич, загорая. И над головами взрывается российская кассетная бомба, запущенная мексиканским наркокартелем? Мы бы обвинили русских не меньше, чем мексиканский наркокартель, потому что наш законный вопрос звучал бы так: «Какого черта вы поставляете боеприпасы мексиканскому наркокартелю?». Американский народ взялся бы за оружие: «Мы требуем действий». И все же, мы поступаем подобным образом с другими странами, и мы шокированы и удивлены, когда они реагируют точно так же, как мы. Так что, это опасный, очень опасный день. Честно говоря, я не понимаю, как Россия может не предпринять что-то, что может нанести ущерб интересам США», – заключил Джонсон.