Экс-сотрудник ЦРУ сравнил Украину с мексиканским наркокартелем, ударившим по пляжу в Майами

Анатолий Лапин.  
27.06.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


США, поставляя Украине оружие для ударов по России, поступают точно так же, как если бы РФ снабжала тем же самым мексиканские наркокартели.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США, поставляя Украине оружие для ударов по России, поступают точно так же, как если...

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По мнению Джонсона, удар ATACMS по Севастополю – это то же самое, если бы члены наркокартеля атаковали пляж в Майами российскими ракетами.

«Представьте, как отреагировали бы американцы, если бы они оказались на пляже Майами бич, загорая. И над головами взрывается российская кассетная бомба, запущенная мексиканским наркокартелем? Мы бы обвинили русских не меньше, чем мексиканский наркокартель, потому что наш законный вопрос звучал бы так: «Какого черта вы поставляете боеприпасы мексиканскому наркокартелю?».

Американский народ взялся бы за оружие: «Мы требуем действий». И все же, мы поступаем подобным образом с другими странами, и мы шокированы и удивлены, когда они реагируют точно так же, как мы. Так что, это опасный, очень опасный день. Честно говоря, я не понимаю, как Россия может не предпринять что-то, что может нанести ущерб интересам США», – заключил Джонсон.

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