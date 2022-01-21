Экс-сотрудник ФСБ стал женщиной и хочет пересадить себе матку

Бывший сотрудник ФСБ решил сменить пол и мечтает теперь о возможности родить ребенка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», новоиспеченный трансгендер рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

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Отмечается то после учебы Александр поступил на службу в погранвойска ФСБ. Служить ему довелось в Северной Осетии, в Москве, в Армении. Правда, теперь он называет себя Екатериной.

«Еще в детстве я чувствовала, что со мной что-то не так. Помню, впервые это появилось в четыре года: при изучении своего тела возникало ощущение чужеродности. Когда в семь лет пошла в школу, при взгляде на девочек я смотрела на них не как мальчик, а оценочно: длинные волосы, одежда… Ну и, естественно, проявлялось желание выглядеть так же. Я начала ассоциировать себя с девочками. С возрастом это ощущение усилилось», – говорит экс-сотрудник ФСБ.

В итоге Александр стал пить гормональные таблетки, а теперь московский эндокринолог назначил ударную дозу препаратов, которые меняют пол и внешность.

«Когда операция по трансплантации матки станет реальностью, я хочу иметь детей. Знаю, что уже с 2013 года в Британии и США женщины могут сделать такую операцию, зачать ребенка и родить. Трансгендерное сообщество обратилось к ученому миру, чтобы разрешили провести исследования и для таких девушек, как я. Они уже ведутся, и, говорят, скоро это может быть возможно. И тогда я, естественно, этим воспользуюсь», – говорит трансгендер.

По ее (или его?) словам, в противном случае придется брать приемных детей.

«Наверное, я к этому времени буду уже жить не в России, потому что в нашей стране мне так сделать, скорее всего, не дадут. Если меня в ближайшее время, конечно, не посадят», – считает Екатерина.

При этом она пока не спешит менять свое имя в паспорте, где записана как Александр.

«Если я открываюсь перед всем миром, то сказать, что я трансгендерная девушка, мне не боязно. Кроме того, нужно, чтобы фото в паспорте было хорошее – чтобы я на нем уже конкретная девочка была», – резюмирует сменивший пол собеседник издания.