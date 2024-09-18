Недоговороспособность Киева – это демонстрация лучших традиций американской милитаристской внешней политики. Об этом в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису заявил экс-сотрудник Госдепа США Мэтт Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такое чувство, что я заново переживаю одно из худших событий в моей жизни. Когда я работал в Госдепе в отделе по Ираку в 2005 году, я помогал собирать то, что называлась «план победы США в Ираке». Это была полная бессмысленная чушь, она имела исключительно пропагандистское значение. Командующий сухопутными войсками в Ираке сказал, что никогда о таком плане не слышал. Такое чувство, что у меня довольно тяжёлый случай дежавю», – сказал Хо.

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Дэвис отметил, что Зеленский хочет «причинить боль России», чтобы заставить её сесть за стол переговоров.

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«На какой планете он живёт? Россия говорила о переговорах ещё до начала войны и на протяжении всего конфликта. Они предлагали всё более и более невыгодные условия. Но каким же недалёким надо быть, чтобы думать, что теперь, после того, как вы столько раз отказывались от переговоров, Путин вдруг согласится на переговоры, которые будут выгодны вам, потому что вы причинили ему боль? Я не понимаю такой логики», – недоумевает экс-чиновник.

«Если кто-то предлагает вам условия, а вы отказываетесь в грубой форме, то почему вы думаете, что позже, когда вы окажетесь в худшем положении, вы получите те же условия, что и раньше? Вы грубо отвергаете эти предложения, а также лжёте по этому поводу. Но это было основным компонентом нашей милитаризованной внешней политики на протяжении десятилетий. Это история о победе, которую мы всегда должны одерживать, потому что других вариантов нет. Дипломатия никогда не была вариантом, пока не становилось слишком поздно», – заключил Хо.