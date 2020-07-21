Экс-сотрудник МВД высмеял имитацию штурма террориста в Луцке

21.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Захвативший заложников в Луцке террорист Максим Кривош сам сдался силовикам и отпустил людей после того, как президент Владимир Зеленский выполнил его требования.

Об этом на брифинге в Луцке заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких раненых нет, никакой другой взрывчатки, которая заложена в других местах, не было. У него действительно был функционирующий пистолет, функционирующий автомат, у него действительно была одна граната боевая. Потому угроза была», – заявил Аваков и подчеркнул, что Кривош имел сообщников, которых также задержали: «Его сообщники задержаны, в том числе, пару часов назад в Харькове один товарищ задержан у него, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее».

Бывший сотрудник МВД Украины и экс-глава воевавшего в Донбассе украинского нацбата «Крым» Станислав Краснов скептически прокомментировал кадры развязки ЧП в Луцке.

«Видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша, которое называют «штурмом». Он отпустил всех заложников, выбросил последнюю гранату, и только после этого его начали задерживать. Я ни в коем случае не говорю, что надо было штурмовать автобус с заложниками. Просто если человек уже сдается, то зачем это все шоу. И еще эти тупые заголовки «штурм, спецназ», – комментирует Краснов.

«Полная импотенция «правоохранительных» органов. Способны только репрессировать патриотов и грабить. Если будет масштабная агрессия, снова, кроме добровольцев, никто ничего не сделает», – добавил боевик.