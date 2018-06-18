Политнавигатор - Новости России и Украины
18.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Культура, Россия, Украина

Экс-сотрудники меджлисовского ТВ пошли на “постоянное взаимодействие” с российской властью в Крыму


Экс-гендиректор меджлисовского телеканала АТР Эльзара Ислямова и ее бывшая заместительница Лиля Буджурова презентовали в российском Крыму первый крымско-татарский фильм-сказку «Хыдыр-деде».

При поддержке министерства культуры Республики Крым «Хыдыр-деде» уже получила прокатное удостоверение в России.

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«Фильм – это истинная высота, творческий взлет продюсеров фильма Эльзары Ислямовой и Лили Буджуровой. Спасибо вам за постоянное взаимодействие с правительством, за верность Крыму и за веру в свой талант, который сегодня нам подарил такой праздник», – отметила в ходе презентации кинофильма министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

Все съемки и производство картины проходили в Крыму. В производстве фильма принимал участие коллектив государственной крымско-татарской телекомпании Миллет. В планах создателей фильма провести презентацию в Киеве.

Фильм-сказка «Хыдыр-деде» снята по мотивам известной крымско-татарской легенды. Она окунает зрителей в культуру и традиции крымских татар на полуострове в XVIII веке.

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