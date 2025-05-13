Экс-советник Банковой: Судьба Зеленского – погибнуть в авиакатастрофе

Украинская власть поступает глупо, если полагается на то, что Россия в очередной раз купится на затягивание переговорного процесса по типу «Минских соглашения».

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.