Экс-советник Буша-младшего объяснил, почему Украина потеряла интерес для Байдена

27.09.2021 10:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент США Джо Байден не стал возвращать Украину в список ключевых переговорных тем с Россией, поскольку Вашингтон чувствует усталость от Киева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил бывший главный советник президента Джорджа Буша-младшего по России, профессор Йельского университета, директор влиятельной консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

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По его словам, Байден не хочет раскачивать российско-американские отношения.

«Он отменил санкции против «Северного потока – 2», а ограничительные меры по делу Навального в итоге оказались достаточно мягкми. Или, например, недавно в Вашингтоне с визитом побывал Владимир Зеленский. В Москве были некоторые опасения по поводу этой поездки украинского президента в США. Однако в результате мы увидели вялотекущие отношения Украины и США, отсутствие каких-либо новых импульсов и попыток надавить на Россию», – убежден Грэм.

Политолог говорит, что есть две причины, объясняющие тот факт, что при Байдене украинский вопрос не стал одной из основных линий разлома в отношениях США и России, как это было при Бараке Обаме.

«Во-первых, в США есть усталость от Украины, да и на Западе в целом. Украине сегодня самое главное решить внутриполитические и экономические проблемы. Украинское общество должно сосредотачиваться на этих вопросах, на их решении», – отметил собеседник издания.

Кроме того, он полагает, что Байден хочет сохранить статус-кво с Россией.

«Он понимает, что возможность продвижения по украинской тематике крайне ограниченная и большого прогресса здесь не добиться. Поэтому он будет пытаться сохранить все как есть, чтобы не было резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Его бы это устроило», – резюмировал Грэм.