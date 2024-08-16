ВСУ на захваченных территориях Курской области роют окопы и вводят оккупационную администрацию, поскольку даже ценой восточного фронта необходимо переносить войну на территорию противника.

Об этом говорили участники дискуссии американского аналитического центра «Атлантический совет», признанного в России нежелательной организацией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, это не похоже на классический рейд, потому что они уже роют окопы и обустраиваются в Курской области. Кстати, только что поступило сообщение о том, что они создали первую военную администрацию для управления местными мероприятиями, местными делами и т.д.

Если этого отвлечения не произойдёт, например, если российские генералы решат не отводить войска с украинских фронтов, тогда Украина продолжит оккупацию. Конечно, эта оккупация создаёт огромную проблему для России, главным образом политическую. С оперативной точки зрения, там не так уж много важного, там нет таких важных аэродромов и заправочных станций, о которых все говорят», – рассказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.