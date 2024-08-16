Экс-советник Буша: Не сметь называть события в Курской области оккупацией!
ВСУ на захваченных территориях Курской области роют окопы и вводят оккупационную администрацию, поскольку даже ценой восточного фронта необходимо переносить войну на территорию противника.
Об этом говорили участники дискуссии американского аналитического центра «Атлантический совет», признанного в России нежелательной организацией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, это не похоже на классический рейд, потому что они уже роют окопы и обустраиваются в Курской области. Кстати, только что поступило сообщение о том, что они создали первую военную администрацию для управления местными мероприятиями, местными делами и т.д.
Если этого отвлечения не произойдёт, например, если российские генералы решат не отводить войска с украинских фронтов, тогда Украина продолжит оккупацию. Конечно, эта оккупация создаёт огромную проблему для России, главным образом политическую. С оперативной точки зрения, там не так уж много важного, там нет таких важных аэродромов и заправочных станций, о которых все говорят», – рассказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Ему горячо возразила бывший советник Джорджа Буша-младшего Дебра Каган.
«Мне не нравится использование слова «оккупация», потому что в нём Украина звучит как Россия. То, что делает Украина, стратегически показывает, что Россия не так защищена, как они думают. Войну не выиграть несколькими десятками оборонительных операций, нужен бой на стороне врага. И я думаю, что Украина успешно справилась с этим, но я не хочу называть это оккупацией, потому что это имеет всевозможные политические и другие последствия», – сделала замечание Каган.
Спасибо!
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