Экс-советник Буша: Нужен механизм для отделения оспариваемых территорий от Украины

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На европейскую безопасность влияет ситуация вокруг Крыма, Донбасса и Косово, а потому следует узнать мнение жителей этих регионов относительно независимого существования или присоединения к другим странам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил бывший советник по России и Евразии президента США Джорджа Буша-младшего, экс-директор российского отдела в Совете национальной безопасности США Томас Грэм.

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«Крым, Донбасс, Косово, другие конфликты — все это влияет на европейскую безопасность. И я предлагаю, чтобы Европа, США и Россия разработали согласованный набор принципов, которые позволили бы осуществить мирное отделение тех или иных территорий на условиях, приемлемых для государств, от которых те или иные части отделяются», – сказал Грэм.

Он считает, что важной частью этого процесса могли бы стать референдумы, которые позволили бы достоверно понять, чего хотят люди, живущие на оспариваемых территориях.

«Далее нужно выработать ряд политических и технических соглашений, в соответствии с которыми будут регулироваться вопросы между основной и отделяющейся частью. Так оно собственно неоднократно уже происходило за минувшие десятилетия. Мы видели это в Азии, например, в случае с Восточным Тимором. Еще один пример: разделение Чехословакии на Чешскую Республику и Словакию», – говорит экс-советник Буша-младшего.

По его мнению, референдумы должны проводиться с участием авторитетных международных мониторинговых структур, как минимум европейских, с тем, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно того, насколько они были честными и справедливыми.

«Речь необязательно должна идти о специально организованном голосовании. Это можно совместить с очередными местными выборами. Но очень важно узнать волю живущих на оспариваемой территории людей, с тем чтобы на основе их изъявления можно было выработать набор политических и технических соглашений, необходимых для окончательного разделения. Согласование подобных принципов «мирного развода» позволило бы урегулировать замороженные и текущие конфликты, что, несомненно, укрепило бы безопасность и стабильность в Европе», – говорит специалист.

Он полагает, что в Косово большинство проголосовало бы за независимость, а жители Крыма предпочли остаться в составе Российской Федерации.

«Интересно, каким был бы сейчас результат референдума в Донбассе. После восьми лет войны, я думаю, местное население может чувствовать себя покинутым всеми сторонами. Как бы оно проголосовало? Я не возьмусь предсказать. И это еще один аргумент в пользу проведения такого референдума. При этом важно было бы найти способ позволить проголосовать и людям, которые бежали с Донбасса в другие части страны или соседние государства, чтобы избежать боевых действий, но готовы были бы вернуться, если конфликт окончательно разрешится», – резюмировал Грэм.