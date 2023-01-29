Экс-советник главы ДНР полон оптимизма: НАТОвские танки до Украины не доедут

Несмотря на воинственную риторику, большинство стран Запада ожидают широкомасштабного наступления РФ, чтобы по его итогам, уже весной, окончательно решать, либо поставлять Украине танки, либо нет – потому что после возможного разгрома ВСУ уже будет некому.

Об этом в эфире интернет-издания «Ваши Новости» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все страны без исключения, кроме «тигров», находятся в положении «и хочется, и колется», у всех шаг вперёд, два назад. Никто не хочет поставлять танки. При том, что по факту «красная линия» уже перейдена, потому что есть политическое решение – их снимают с хранения, привозят на заводы, будут восстанавливать, это всё время-время, но движуха уже пошла. Но при этом они не хотят сегодня поставлять танки Украине. Потому что во всех западных стратегических центрах уверены на 150 процентов, что вот-вот сейчас начнётся наступление России. Бросать современную, даже «Леопарды, это же не «Тигры» времён ВОВ, такого рода технику на фронт при наступлении противника – это просто дарить её противнику. Потому что ни слаживания, ни достаточного мастерства, их можно использовать, как артиллерийские орудия, всё. Потому что любые манёвры, в которых они примут участие, будут их концом. Это все понимают, поэтому они тянут время, чтобы уже дождаться какого-то результата зимней кампании, каковая уже идёт. Вот когда она закончится там, где она закончится, чтобы потом принять решение, надо им давать танки, или уже поздно. Я до сих пор не исключаю, что эти танки и не появятся на Украине. Может, только англичане свои «Челленджеры». Плюс есть не очень публичные, но очень чёткие заявления представителей нашего ВПК, что нам эти танки нужны, причём весь комплект. Желательно, чтобы в одном батальоне было два «Абрамса», два «Леопарда», два «Леклерка», два «Челленджера», желательно, чтобы ещё и израильские подтянули. Чтобы мы их забрали на изучение», – рассказал Казаков.

При этом, по его словам, ни одна страна не хочет предоставлять территорию для боевого слаживания этих танковых групп с украинцами за штурвалом.

«Обучение украинских экипажей уже шло, фактически эту информацию «слили». Так же как сейчас уже обучают пилотов. Но слаживание не происходит на обучении. Они же собирают солянку танков с разных стран, а как можно слаживать экипажи, когда один находится в Польше, второй в Германии, по телефону? Это только на полигонах Украины можно делать или на полигонах Польши, если Польша станет накопителем этих танков. Но эти танки не будут накапливать нигде. Никто не хочет получить удар в середину накопленного, он вполне вероятен. Я вообще считаю, что окно возможностей по нашим ударам по Польше уже открылось, включая и Жешув. Из-за танков», – заверил политтехнолог.