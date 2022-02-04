Экс-советник главы СБУ расписал сценарий военно-морской блокады Украины силами трёх флотов РФ

Российский флот может устроить блокаду всего Юга Украины, перекрыв путь для кораблей НАТО.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живём в такой реальности, где российская государственность не представляет себя без ликвидации украинского суверенитета и его поглощения. И с этой реальностью нужно считаться и нужно учиться с ней выживать.

К сожалению, нет оптимистических оценок, потому что российский Военно-морской флот способен обеспечить морскую блокаду Юга Украины, и используя Крым и Севастополь как плацдарм, имеет возможность перекрыть чуть ли не всё Чёрное море действиями своих корабельных группировок.

Более того, очевидно, что прорабатывается и сценарий действий в Средиземном море кораблей российского Северного флота, периодически туда направляются, так же, как и Балтийского, якобы для учений», – рассуждал украинский нацист.