Экс-советник главы СБУ расписал сценарий военно-морской блокады Украины силами трёх флотов РФ

04.02.2022  18:16 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов .  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Российский флот может устроить блокаду всего Юга Украины, перекрыв путь для кораблей НАТО.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский флот может устроить блокаду всего Юга Украины, перекрыв путь для кораблей НАТО. Об...

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«Мы живём в такой реальности, где российская государственность не представляет себя без ликвидации украинского суверенитета и его поглощения. И с этой реальностью нужно считаться и нужно учиться с ней выживать.

К сожалению, нет оптимистических оценок, потому что российский Военно-морской флот способен обеспечить морскую блокаду Юга Украины, и используя Крым и Севастополь как плацдарм, имеет возможность перекрыть чуть ли не всё Чёрное море действиями своих корабельных группировок.

Более того, очевидно, что прорабатывается и сценарий действий в Средиземном море кораблей российского Северного флота, периодически туда направляются, так же, как и Балтийского, якобы для учений», – рассуждал украинский нацист.

«Но в действительности может быть, что это отработка сценария определённых агрессивных действий на Восточном средиземноморье, чтобы не допустить страны НАТО в Черноморский бассейн, где они могли бы прийти на помощь Украине в случае морской блокады», – заявил Михальчишин.

«Военно-морских сил, например, Румынии и Болгарии, очевидно, что недостаточно. Займёт ли Турция чёткую позицию и обеспечит свободу судоходства на Чёрном море, пока что остаётся вопросом открытым», – резюмировал русофоб.

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