Экс-советник Госдепа: «После поражения в войне Украину ждет уничтожение»

Игорь Шкапа.  
22.04.2023 12:04
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад допустил ошибку, не рискнув вооружать Украину до начала российской военной операции на территории этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил старший научный сотрудник Гуверовского института, бывший старший советник отдела планирования политики в Госдепартаменте США Рассел Берман.

Запад допустил ошибку, не рискнув вооружать Украину до начала российской военной операции на территории...

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«Никто на Западе до конца не хотел войны. С начала подготовки к ней русских у западных партнеров были психологические преграды, что этого не может произойти, потому что это бессмысленно. Так что давайте проведем деэскалацию, и вернемся к тому, как было раньше. Давайте отступим на шаг назад. Давайте не будем заранее давать оружие украинцам, чтобы не провоцировать русских.

Такая политическая психология не позволила заранее вас вооружить», – сказал американский эксперт.

По его словам, русские не отказались от планов взять под контроль всю Украину.

«Русские начали с намерения оккупировать всю страну. Речь не шла о Донбассе, но о территории – от Киева до Черного моря. В Кремле до сих пор звучат те же голоса, отстаивают те же максимальные цели. Хотят оккупировать украинскую столицу и посадить там марионеточную власть», – добавил собеседник издания.

Он обратил внимание, что в Москве до сих пор называют украинскую власть нацистской.

«Слышу, как русские до сих пор это повторяют. Ставки для Украины в войне до сих пор самые высокие – полное уничтожение в случае поражения. Никто не должен сбрасывать их со счетов. Их задача минимум – удержать окупаемые территории. захватить остальную часть Донбасса. Наименьшая цель – удержать Крым, если потеряют Донбасс», – считает Берман.

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