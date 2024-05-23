Экс-советник Кучмы: Нужно пожертвовать территориями и отойти в сторону накануне Третьей мировой

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Модель конфликта на Украине – это Советско-финляндская война, а не корейский сценарий.

Об этом заявил на своём канале бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте проведём референдум – продлевать военное положение или не продлевать, или всё-таки начать прекращение огня и заморозку конфликта по линии фронта, и временное мирное соглашение… Говорят – Северная и Южная Корея. Нет, в Украине вообще такой модели нету. У нас модель – это Зимняя война, Финляндия–Советский Союз. В Корее один народ был, а у нас другая ситуация, они воевали как бы две части. И одну часть народа поддерживал СССР, Китай, коммунистическую, вторую – капиталистические страны.

В нашей ситуации другой вопрос, на нас напала РФ, у нас нет войны внутри Украины, у нас внешняя агрессия», – рассуждал Соскин, позабыв все события с 2014 года и до начала СВО.

«Причём, если Корейская война была после Второй мировой, то Финская – перед Второй мировой войной. Поэтому Украина – это финно-советская война. Да, Финляндия тогда потеряла часть территорий, но зато себя сохранила... У нас ситуация преддверия Третьей мировой войны, это да. Но нам надо остаться в стороне от этой войны, а не в первых рядах быть. Чем ситуация опасна? Зеленский рвётся прямо на передовую, но не сам, не своей женой, не своими близкими, он не готов своими родственниками жертвовать. Он готов жертвовать миллионами украинцев», – заключил политолог.