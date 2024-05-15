Экс-советник Кучмы об Андрее Белоусове: Пришёл убийца Украины

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 18:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ означает, что долго воевать с Украиной никто не будет, её попросту «отключат».

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ означает, что долго воевать с Украиной...

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«По сути, это пришёл убийца Украины – очень быстрый. Он будет ориентирован не столько на военные операции, он понимает, что нет смысла убивать столько граждан РФ, это невыгодно. Зачем это делать, если умнее просто разрушать украинские города и погружать Украину в Каменный век, уничтожив её генерирующие мощности, уничтожив вокзалы, туннели, ТЭС, ГЭС. Это более выгодно, более успешно и перспективно. И он это будет делать, не сомневаюсь.

Поэтому где-то к осени, если Украина сейчас не заключит соглашения о прекращении огня, к ноябрю практически, Украина вернётся к состоянию архаики – света, воды, транспорта не будет, тепла, канализации не будет, железной дороги не будет – вспомните меня! К зиме все города замёрзнут, это он сделает – этот сделает!» – заверил Соскин.

«Он будет беречь армию, он не будет воровать, это 100%, потому что это глупо, поэтому Иванова убрали, и ещё кто-то в отставку пошёл. Герасимов должен заниматься вот этими военными операциями и так далее. Плюс он должен обеспечить защиту российских городов разными беспилотниками, системами ПВО и прочим», – добавил экс-советник.

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