Экс-советник Кучмы: Сырского отдать под трибунал вместе со всем Генштабом

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В случае дальнейших потерь крупных населённых пунктов дальнейшая судьба Украины окажется в шаге от полной дезинтеграции.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае дальнейших потерь крупных населённых пунктов дальнейшая судьба Украины окажется в шаге от...

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«Если они сейчас пробьют фронт возле Харькова, конечно…то есть захват Волчанска должен означать одно. Ну, или потеря Часова Яра. Что Сырского надо немедленно снимать. Тогда придётся его под трибунал отправлять вместе с начальником Генштаба. Ничего не помогут – мобилизации, могилизации – никому ничего не поможет. Там глупости пишут, что будут штрафы какие-то. Какие штрафы? Всё развалится.

Те, кто сейчас болтают языком, не понимают, что такое анархия – всё вообще развалится. Они думают – настолько всё мощное – это же не вы строили за 30 лет, вы ещё в памперсах ходили. А теперь рассказываете – за 2 года всё развалить, это уметь надо», – сокрушается Соскин.

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