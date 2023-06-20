Экс-советник Кучмы: Зеленский врет, что Буданов жив

Анатолий Лапин.  
20.06.2023 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Если глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов действительно жив, ему нужно немедленно выйти на пресс-конференцию с журналистами в компании с президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов действительно жив, ему нужно немедленно выйти на...

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«Залужный, теперь якобы Буданов, Юсов этот говорит, что Буданов работает. То есть ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых. В то время, как московиты и западные источники говорят, что не совсем живее всех живых. Вот такая интрига, понимаете? Если все нормально, так покажите их, пусть они выйдут на пресс-конференцию вместе с Зеленским, в чем проблема?

В чем проблема, Зеленский? Ермака пусть прихватят – вот четыре пусть выйдут. И чтобы там были живые корреспонденты. В бункере это проведите, в чем проблема? А не показываете – значит, врете. А врете – значит, как всегда врешь, Зеленский. Как говорил, что уедешь с Банковой, как говорил, что на велосипеде будешь ездить. Все соврал», – заявил Соскин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кирилл Буданов тяжело ранен в результате удара российской армией по зданию ГУР МО Украины на острове Рыбальский в Киеве.

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