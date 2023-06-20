Экс-советник Кучмы: Зеленский врет, что Буданов жив

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов действительно жив, ему нужно немедленно выйти на пресс-конференцию с журналистами в компании с президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Залужный, теперь якобы Буданов, Юсов этот говорит, что Буданов работает. То есть ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых. В то время, как московиты и западные источники говорят, что не совсем живее всех живых. Вот такая интрига, понимаете? Если все нормально, так покажите их, пусть они выйдут на пресс-конференцию вместе с Зеленским, в чем проблема? В чем проблема, Зеленский? Ермака пусть прихватят – вот четыре пусть выйдут. И чтобы там были живые корреспонденты. В бункере это проведите, в чем проблема? А не показываете – значит, врете. А врете – значит, как всегда врешь, Зеленский. Как говорил, что уедешь с Банковой, как говорил, что на велосипеде будешь ездить. Все соврал», – заявил Соскин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кирилл Буданов тяжело ранен в результате удара российской армией по зданию ГУР МО Украины на острове Рыбальский в Киеве.