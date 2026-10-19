Экс-советник Меркель: «Мы весело наносим удары по России и надеемся, что нам это сойдёт с рук»
Германия имеет непосредственное отношение к ударам по глубоким тылам РФ – и планирует их интенсифицировать.
Об этом в эфире видеоканала швейцарского еженедельного издания Die Weltwoche заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель бригадный генерал Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Наша позиция, по сути, заключается в том, что, уделяя внимание военной мощи, необходимо одновременно стремиться к политическому диалогу и поиску баланса интересов, чего Германия в данный момент не делает», – сказал Вад.
Ведущий заметил, что недавно вернулся из Москвы, где провел ряд встреч, в том числе, с политиками, указав, что с их стороны «чувствуется готовность к дальнейшей эскалации этого конфликта, поскольку многие страны поддерживают Украину в нанесении ударов по целям на территории России».
Его собеседник говорит, что ситуация крайне опасная.
«Это связано, в частности, с так называемыми «глубинными ударами», которые мы уже наносим и планируем интенсифицировать. В рамках германо-британского оборонного соглашения, заключенного два года назад, мы взяли на себя обязательства — в том числе, совместно с немецкими оборонными предприятиями – создавать беспилотные системы, предназначенные для нанесения ударов глубоко на территории России», – подчеркнул генерал.
Он признал, что в России, о чем она заявила публично, на этом фоне вполне обоснованно возникают соображения о включении Европы в список целей.
«Кроме того, в восприятии России ситуация выглядит так: будучи сильнейшей ядерной державой мира, она чувствует, что ее перестали воспринимать всерьез.
Иными словами, Россия считает, что эффект стратегического сдерживания — то, чего обычно ожидают от ядерных держав, — больше не обеспечивается, поскольку мы — «весело» (в кавычках, разумеется) — наносим удары беспилотниками и ракетами глубоко по территории России, полагая при этом, что Европа сможет и дальше оставаться в стороне», – предупредил экс-советник Меркель.
English version :: Читать на английском Экс-советник Меркель: «Мы весело наносим удары по России и надеемся, что нам это сойдёт с рук»