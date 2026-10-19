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Германия имеет непосредственное отношение к ударам по глубоким тылам РФ – и планирует их интенсифицировать.

Об этом в эфире видеоканала швейцарского еженедельного издания Die Weltwoche заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель бригадный генерал Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша позиция, по сути, заключается в том, что, уделяя внимание военной мощи, необходимо одновременно стремиться к политическому диалогу и поиску баланса интересов, чего Германия в данный момент не делает», – сказал Вад.

Ведущий заметил, что недавно вернулся из Москвы, где провел ряд встреч, в том числе, с политиками, указав, что с их стороны «чувствуется готовность к дальнейшей эскалации этого конфликта, поскольку многие страны поддерживают Украину в нанесении ударов по целям на территории России».

Его собеседник говорит, что ситуация крайне опасная.

«Это связано, в частности, с так называемыми «глубинными ударами», которые мы уже наносим и планируем интенсифицировать. В рамках германо-британского оборонного соглашения, заключенного два года назад, мы взяли на себя обязательства — в том числе, совместно с немецкими оборонными предприятиями – создавать беспилотные системы, предназначенные для нанесения ударов глубоко на территории России», – подчеркнул генерал.

Он признал, что в России, о чем она заявила публично, на этом фоне вполне обоснованно возникают соображения о включении Европы в список целей.