Экс-советник министра обороны Украины: Грузия и Прибалтика – это тоже Россия

31.03.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на нынешние антироссийские режимы при власти, все постсоветские страны, даже такие как Украина, Грузия или Прибалтика, являются зоной исторической России и должны быть вновь объединены в единое государство.

Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть два контура. С одной стороны, она уверенно выступает на международной арене, защищает мирных людей, христиан, союзников. И на Ближнем Востоке буквально спасает целые этнические группы, целые народы. С другой стороны, историческая Россия не ограничивается только территорией РФ. Мы живём в Донбассе, и это тоже территория исторической России.

Поэтому перед РФ стоят стратегические задачи – возвращение максимального влияния, максимальной части демографического потенциала и максимальной территории на пространстве исторической России. РФ должна стать часть исторической России, или её большей частью.

В этом смысле все постсоветские страны являются зоной исторической России. Мы знаем, что и Прибалтика – это, фактически, русская земля, Грузию мы в своё время спасли. Об Украине – русских губерниях, которые потом превратились в бывшую УССР – и говорить нечего. Но здесь есть масса проблем», – сказал он.

Однако Алексей Селиванов подчеркнул, что враг не дремлет, и поэтому России следует делать ставку не только на военную и экономическую мощь, но и на идеологию.

«И именно в эти точки бьют наши противники. Нельзя думать, что американцы – дураки, которые посылают свой флот куда-нибудь бомбить кого-нибудь. Они работают грамотно, и они добились фактически того, что во многих постсоветских государствах наши соотечественники переформатировались в какую-то такую русофобскую массу, и живут в мире своих фантазий, которые навязаны им для того, чтобы они превратились в это пушечное мясо.

Поэтому не стоит забывать не только о влиянии военном и экономическом, но и об идеологическом влиянии, которое могло бы со временем вернуть часть наших территорий и людей», – резюмировал эксперт.