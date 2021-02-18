Экс-советник министра обороны Украины: США готовятся к войне с Россией – Селиванов

18.02.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Увеличение бюджета НАТО для усиления присутствия в странах Восточной Европы означает то, что США готовятся к вооруженному конфликту с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, перешедший на сторону восставшего Донбасса и ныне работающий в ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Большая часть бюджета НАТО формируется за счёт бюджета США, и генеральный секретарь НАТО, какой бы национальности он ни был, говорит прежде всего то, что говорит США. Он же не просто так сказал, что НАТО будет увеличивать бюджет для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе.

Такие действия означают то, что в США решили тратить деньги на усиление военного присутствия у нас. Это подтверждает то, что на западных границах России выстраивается дуга нестабильности, и то, что деньги и дальше будут вкачивать не только в украинскую армию, но и в ведение различной разведки с территории Украины и прибалтийских государств на территории России», – отметил Селиванов.

«Это означает то, что НАТО и США всерьёз намереваются и рассматривают как реальную альтернативу войну против России. Если на стене висит винтовка, она обязательно выстрелит. И если США хотят держать в Восточной Европе на границах с Россией всё больше и больше вооружённых сил, значит они думают, что эти вооружённые силы им когда-то понадобятся», – заключил Селиванов.