Экс-советник Минобороны Украины: «Быть украинцем – зашкварно»
Украинство – это не какая-то мирная идентичность, а агрессивная форма противопоставления себя всему русскому, плоды которой приходится теперь пожинать, проводя СВО.
Об этом в программе «ПолитОтдел» заявил экс-советник министра обороны Украины, вынужденный в 2014 году покинуть Киев и уехать в Луганск, участник СВО, подполковник Алексей Селиванов,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда украинизировали Малороссию, Новороссию, Тавриду – есть советские партийные документы, в которых написано, что народ сопротивляется и не хочет украинизироваться, даже крестьяне в тогдашних регионах УССР. Всё равно им навязали украинство.
Причём, какое-то время украинство навязывали Кубани, где много выходцев из бывших запорожских казаков. В какое-то время там довели процент формальных украинцев где-то до половины, когда украинизацию прекратили – процент резко упал до четырёх. А сейчас их там вообще практически нет, потому что украинцем становится быть зашкварно.
Почему украинство вредно? Почему это не Ковпак, не «В бой идут одни старики», не веночки и вышиванки? Украинство изначально формировалось как антитезис к русскости. Кстати, «Киев против Москвы» – это лозунг не Бандеры, не «Просвиты», это лозунг фанатов киевского «Динамо», советской футбольной команды. Потому что русскоязычные болельщики «Динамо» противопоставлялись болельщикам московского «Спартака» и т.д. Потом, как известно, именно болельщики стали костяком многих нацистских подразделений», – напомнил Селиванов.
«Вот эта идентичность политическая и «национальная», она полностью искусственная. Если сегодня отделить, например, Тульскую область и несколько десятилетий им парить мозги, что они отдельный народ, и строить эту идентичность на ненависти к русским, то они через время в это поверят. Именно поэтому категорически нельзя поддерживать украинскую идентичность», – добавил подполковник.
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