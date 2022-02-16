Экс-советник Минобороны: Военные ЛДНР станут миротворцами в распавшихся регионах Украины

Самоопределение регионов нынешней Украины не будет противоречить общерусской идентичности, в отличие от искусственного украинства.

Об этом в эфире онлайн-конференции в Москве заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодняшнего дня стоит на пороге фрагментации. То есть, не будет российского вторжения на танках, как могло бы произойти в 2014 году, и установить там какую-то Советскую Украину, антифашистскую власть или какой-то прочий бред, нет. Украина будет распадаться на регионы, на помощь которым будут постепенно приходить миротворцы из состава Народной милиции и силовых структур ДНР и ЛНР, и люди, которых мы здесь вырастили в высших учебных заведениях в качестве управленцев», – отметил он.

«Было бы глубочайшей ошибкой со стороны сил «добра и света» вновь лепить какую-то Украину искусственно. Если мы не лепим Украину, если мы даём возможность самоопределения историческим регионам, типа Слобожанщины, Новороссии, Северщины и так далее, то мы получаем некие исторически сложившиеся традиционные земли, территории, там федеральные земли, конфедеративные земли, которые начинают не строить свою идентичность. Потому что, несмотря на попытки некоторых лиц построить отельную «донбасскую идентичность», этого, к счастью, не получилось.

Здесь все русские, и в том же Донецке висит большой плакат о том, что мы русские. Точно так же и более локальная, чем украинская идентичность, местная, они не будут противоречить общерусской идентичности», – заключил Селиванов.