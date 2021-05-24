Экс-советник Немцова: «Крым – российский. Со временем это признают все»

24.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В обозримой исторической перспективе Крым не вернется в состав Украины, пройдет время и все смирятся с этим также, как смирились с тем, что Сибирь – это тоже Россия.

Об этом в эфире интернет-канала «Форпост» заявил известный российский оппозиционер, бывший советник Бориса Немцова, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Надеждина, так или иначе факт российского статуса Крыма со временем перестанут оспаривать и это не будет ни у кого вызывать удивления.

«Люди как-то уже совсем в России, и всерьез обсуждать, что они передумают и захотят вернуться в Украину – в обозримом будущем я таких шансов не вижу. Если говорить всерьез, конечно, можно допустить сценарий, при котором Крым обратно отваливается, не приведи господи, ничего хорошего в этом не будет. Но теоретически можно допустить, в конце-концов, что-то когда-то было у России – Финляндия, Польша были Россией, потом перестали быть. Сейчас же никого это не парит особенно.

Какие-то большие территории не были российскими – Сибирь вот не была российская до Ермака, а теперь российская, и уже никто не бегает, не говорит: «Ура, Новосибирск наш, Омск – наш». Как-то это странно выглядит, согласитесь. Поэтому, я не думаю, что при жизни моего и следующего поколения что-то радикально изменится. Крайне мало вероятно. А дальше я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем до такого времени, когда никого это всерьез уже не будет напрягать, чей Крым – украинский или российский.

Я приведу простой исторический пример. Кстати, я специально для граждан Украины говорю – я отдаю себе отчет, что это тяжелая потеря, я отдаю себе отчет, что очень многие жители Украины действительно тяжело относятся к тому, что от Украины отделилась достаточно большая населенная территория, с хорошим климатом. Конечно, я понимаю эти чувства обиды, горечи, обиды на северного соседа и все такое. Но давайте просто вспомним историю. Время лечит… Пройдет какое-то количество лет, и все привыкнут и в Украине, и в России, что так и есть. Я надеюсь, что так и будет», – заявил Надеждин.