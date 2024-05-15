Экс-советник ОП: Зеленский возомнил себя самым умным

Анатолий Лапин.  
15.05.2024 11:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Актер Владимир Зеленский окружил себя слабыми людьми, бездумно выполняющими приказы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Актер Владимир Зеленский окружил себя слабыми людьми, бездумно выполняющими приказы. Об этом в эфире...

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«Там не было никакого подмечания, тонкости и критики – он работал по сценарию, как актер. Ему писали. Люди, которые пишут, и люди, которые играют, обычно очень разные люди. А сейчас сценария нет, некому писать, а есть мнение, что ты самый стойкий, самый умный и лучше других знаешь, как надо. И все.

И есть вымывание людей, которые могли критиковать и подсказывать в лицо. Вот – рецепт катастрофы. И самое главное – сейчас назначаются исключительно слабые исполнители, их главная задача – бездумно выполнять, не возражая», – заявил Арестович.

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