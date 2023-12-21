Экс-советник Пентагона: 2024 год может быть фатальным для Украины

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«Вопрос на 2023 год заключался в том, сколько земель может освободить Украина? Вопрос на 2024 год: сможет ли Украина выстоять?».

Об этом на страницах Bloomberg пишет Хэл Брэндс, бывший советник министра обороны США, заслуженный профессор международных отношений имени Генри Киссинджера в Школе передовых международных исследований Джона Хопкинса (SAIS).

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«Следующий год обещает быть безобразным для Украины. Ее широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Ее силы окровавлены и истощены. В прессе США, как и следовало ожидать, разыгрываются взаимные обвинения по поводу того, кто виноват в этом провале – робость Украины или алчность Запада», – описывает ситуацию автор.

«Если Украина действительно получит крупное вливание американской помощи в 2024 году, ей, возможно, все же придется беречь силы, отражать атаки России и готовиться к следующему большому натиску — возможно, последнему большому натиску — в 2025 году. Если страна не получит эту помощь, ей может быть трудно защитить свои города от ударов беспилотников и ракет этой зимой и удержать боевые позиции против превосходящей российской артиллерии и живой силы следующей весной», – прогнозирует Брэндс.

«Призрак возвращения Трампа уже влияет на мировую политику: это подпитывает веру Путина в то, что он может победить на Украине, пережив Запад», – опасается американский профессор.