Экс-советник Пентагона: Европа вцепилась в тень Байдена и хочет ядерную войну вместо мира
Политика бывшего президента США Джо Байдена по разжиганию войны для ослабления России провалилась.
Об этом экс-советник Пентагона Дэвид Пайн заявил на канале «Dialogue Works», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За последние 25 лет российская армия никогда не была так сильна. Они увеличили численность своих вооруженных сил до уровня Советского Союза. Они увеличили ВВП, который тратит на армию до уровня Советского Союза. Количество российских войск на Украине увеличилось, как минимум, в 3,5, а может, и в 4 раза.
Их экономика поднялась с шестого места в мире по паритету покупательной способности до четвертого. В то же время их союз с Китаем становится все крепче. Это наследие администрации Байдена, которая подтолкнула их к сближению», – отметил Пайн.
Он считает, что Европа и Украина, подчиняясь приказам из Вашингтона действуют вопреки своим интересам. Так, Украина могла бы сохранить 96% своей территории, если бы выполнила Минские соглашения, но она выбрала войну до последнего украинца.
«А Европа пошла на поводу у Байдена до такой степени, что когда Трамп во время своей предвыборной кампании обещал закончить войну на Украине, они выражали свое недовольство: «О, это ужасно – восстановить мир и стабильность в Европе. Мы хотим постоянной войны с Россией, чтобы как можно ближе приблизиться к ядерной войне». Это просто смешно», – сказал Пайн.
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