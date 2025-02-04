Политика бывшего президента США Джо Байдена по разжиганию войны для ослабления России провалилась.

Об этом экс-советник Пентагона Дэвид Пайн заявил на канале «Dialogue Works», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние 25 лет российская армия никогда не была так сильна. Они увеличили численность своих вооруженных сил до уровня Советского Союза. Они увеличили ВВП, который тратит на армию до уровня Советского Союза. Количество российских войск на Украине увеличилось, как минимум, в 3,5, а может, и в 4 раза.

Их экономика поднялась с шестого места в мире по паритету покупательной способности до четвертого. В то же время их союз с Китаем становится все крепче. Это наследие администрации Байдена, которая подтолкнула их к сближению», – отметил Пайн.