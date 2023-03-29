Экс-советник Путина и враг Кремля озвучил невесёлые новости для Польши

Вадим Москаленко .  
29.03.2023 20:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Адресатом инициативы руководства РФ по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии является не Украина или США, а Польша.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России, а ныне яростный критик Владимира Путина Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Адресатом инициативы руководства РФ по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии является не Украина...

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«Мы помним, что Лукашенко давным-давно просил, уговаривал – разместить какое-то ядерное оружие на территории Беларуси, сейчас его просьба удовлетворена. У меня возникло подозрение, почему Путин это сделал сейчас. Мне кажется, это ответ не Украине и не США, это ответ Польше – самому главному, самому мощному и надёжному союзнику Украины в этой войне.

Не только по объёмам предоставляемой реальной военной помощи, не только по объёмам гуманитарной помощи, но, главным образом, потому, что Польша является важнейшим тылом и логистическим, и транспортным, и частично и производственным уже теперь – для того, чтобы Украина продолжала ведение боевых действий», – предположил перебежчик.

«Польша часто является лидером предоставления тех или иных видов вооружения и по танкам, и по другим системам, и именно принципиальная позиция Польши сыграла и продолжает играть очень важную роль в том, что другие партнёры Украины тем или иным образом участвуют в помощи Украине.

Поэтому, как мне кажется, это решение Путина является своеобразным наказанием полякам, что теперь на границе между Польшей и Белоруссией с белорусской стороны будут не только обычные части, но и ядерное оружие. Понятно, что Украину и украинцев ядерным оружием не запугать, и, возможно, именно это сделано для того, чтобы воздействовать на поляков», – объяснил Илларионов.

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