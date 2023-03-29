Экс-советник Путина и враг Кремля озвучил невесёлые новости для Польши

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Адресатом инициативы руководства РФ по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии является не Украина или США, а Польша.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России, а ныне яростный критик Владимира Путина Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы помним, что Лукашенко давным-давно просил, уговаривал – разместить какое-то ядерное оружие на территории Беларуси, сейчас его просьба удовлетворена. У меня возникло подозрение, почему Путин это сделал сейчас. Мне кажется, это ответ не Украине и не США, это ответ Польше – самому главному, самому мощному и надёжному союзнику Украины в этой войне. Не только по объёмам предоставляемой реальной военной помощи, не только по объёмам гуманитарной помощи, но, главным образом, потому, что Польша является важнейшим тылом и логистическим, и транспортным, и частично и производственным уже теперь – для того, чтобы Украина продолжала ведение боевых действий», – предположил перебежчик.

«Польша часто является лидером предоставления тех или иных видов вооружения и по танкам, и по другим системам, и именно принципиальная позиция Польши сыграла и продолжает играть очень важную роль в том, что другие партнёры Украины тем или иным образом участвуют в помощи Украине. Поэтому, как мне кажется, это решение Путина является своеобразным наказанием полякам, что теперь на границе между Польшей и Белоруссией с белорусской стороны будут не только обычные части, но и ядерное оружие. Понятно, что Украину и украинцев ядерным оружием не запугать, и, возможно, именно это сделано для того, чтобы воздействовать на поляков», – объяснил Илларионов.