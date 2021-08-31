Экс-советник Путина мечтает сделать Киев «восточной столицей» и запустить «деоккупацию»

31.08.2021 14:41 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Состоявшаяся в Киеве так называемая «Крымская платформа» может заложить основу для создания «киевского формата», в рамках которого страны могли бы обсуждать вопросы «территориальной целостности» Грузии и Молдавии.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, который переехал в США и стал яростным критиком Кремля, но сегодня оставшийся не у дел и подвергшийся в Америке травле после смены руководства страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Илларионов сейчас стал частым гостем в киевских студиях, где нахваливает президента Украины Владимира Зеленского. Теперь он предлагает создать особый формат обсуждения проблем стран, которые подписали соглашение об ассоциации с ЕС – Украины, Грузии и Молдавии.

«Можно называть эти встречи встречей в «Киевском формате», и в рамках «Киевского формата» обсуждать не только «Крымскую платформу», но и «Донбасскую платформу» – восстановление территориальной целостности Украины касается не только Крыма и Севастополя, она касается и Донбасса. В рамках того же формата можно обсуждать восстановление территориальной целостности Грузии и Молдовы, и Украины – тех трех стран, которые формируют это «ассоциативное трио». В рамках этого формата можно развивать другие инициативы, такие как «Люблинский треугольник», другие форматы и другие темы», – заявил Илларионов.

Кроме того, по его мнению, Киев сейчас должен претендовать на статус столицы Восточной Европы.

«Кроме «Крымской платформы», инструмент «Киевского формата» может быть применен и по отношению к другим вопросам. Причем в этом случае Киев становится удобным привлекательным местом для проведения международных консультаций, переговоров, принятия решений и для Украины, и не только для Украины. По сути дела, в том случае, если реализуется этот план или эта идея, Киев мог бы стать, он и реально является, если так посмотреть, восточнее Берлина, Праги и Вены в Восточной или Центральной Европе нет более крупного города. Это крупнейший город, это по сути деле, столица Центральной и Восточной Европы».