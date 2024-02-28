Экс-советник Путина потребовал ввода регулярных войск Запада на Украину

Анатолий Лапин.  
28.02.2024 16:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина не сможет победить Россию без прямого вмешательства в конфликт регулярных войск своих союзников.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет победить Россию без прямого вмешательства в конфликт регулярных войск своих союзников....

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По мнению Илларионова, страны Запада должны спасти Украину своими кадровыми военными, а Зеленский обязан их уговаривать ввести войска.

«Эту войну в одиночку Украина, – имею в виду не только с точки зрения дополнительной военной помощи, но и с точки зрения участия вооруженных сил других государств, – Украина в одиночку выиграть не сможет. Должны в этой войне участвовать регулярные части вооруженных сил других государств.

Поэтому все заявления, которые были сделаны за эти последние два года, и продолжают делаться со стороны украинских официальных лиц о том, что «мы сами, сами, сами», – это свидетельство непрофессионализма, свидетельство некомпетентности. Люди, которые делают эти заявления, безответственны по отношению к судьбе своей собственной страны.

Надо прямым текстом говорить, – по-разному в разных ситуациях, это зависит и от политической ситуации, дипломатической ситуации, от того, где и когда это можно сделать, но отрицать и возможность, и необходимость участия регулярных вооруженных сил союзников на территории Украины в защите Украины – это удар против собственной страны, это абсолютно недопустимо», – негодовал нацпредатель.

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