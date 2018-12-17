17.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Россия, Украина
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Экс-советник Путина, предсказавший воссоединение Крыма, назвал следующую потерю Украины

В случае прямого военного столкновения России и Украины под контроль российской армии, в первую очередь, перейдет район Мариуполя, а также Каховское водохранилище в Херсонской области, которое позволит обеспечить Крым водой.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бежавший в США экс-советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это северо-западная часть побережья Азовского моря и территория, непосредственно прилегающая к Днепру, а именно – Таврийск и Новая Каховка как место начала Северо-Крымского канала, плотина Каховской ГЭС, электростанция, само водохранилище, сам канал по обе стороны. От Перекопа до Таврийска – 78 километров, час езды, эта территория не имеет естественных рубежей обороны», – заявил Илларионов.

В начале 2014 года Илларионов в интервью украинскому ТВ предсказывал возможность операции России по возвращению Крыма. Этот прогноз сбылся через несколько дней.

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