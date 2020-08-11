Экс-советник Путина пригрозил Лукашенко убийством

11.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко не откажется от своей победы на прошедших выборах и не уйдет с политической арены, его ждет кровопролитие в стране и ликвидация по примеру румынского диктатора Николае Чаушеску или ливийского Муаммара Каддафи.

Об этом в интервью экс-пиарщику шарлатанов, скандально известному своими антироссийскими заявлениями киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, что Лукашенко может и должен делать сейчас – это уйти. Продолжая оставаться на этом посту – означает аресты, кровопролития, и людей в Минске и во всех городах Белоруссии, и тех, кто этому противостоит. Продление этого режима означает продление страданий белорусского народа. Поэтому в течение многих людей и месяцев этой кампании десятки тысяч людей скандировали и продолжают скандировать: «Уходи». Единственное, что сейчас может и должен сделать Лукашенко – уйти…

Он уйдет, в этом сомнений нет. Единственный вопрос, который по отношению к Лукашенко остается: он уйдет, как Каддафи, он уйдет, как Чаушеску или каким-то другим образом? Но продолжение противостояния, нового противостояния, в которое Лукашенко втянул страну, приведет к тому, что ему не оставят выбора – с ним поступят так, как поступали с другими диктаторами, которые цеплялись за власть», – заявил Илларионов.

Напомним, что по итогу прошедших 9 августа выборов объявлено о победе действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Оппозиция с этим не согласилась и вышла на протесты, ядром которых, как пишут прозападные СМИ, стали футбольные ультрас.