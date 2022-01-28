Экс-советник Путина принес для Украины плохие новости о Минских соглашениях

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Новости Украины

Россия при помощи так называемых западных союзников Украины пытается заставить официальный Киев выполнить Минские соглашения.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, перебравшийся в США, где стал яростным критиком Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, выполнение соглашений станет для Украины главной ошибкой, потому что поставит ее суверенитет в зависимость от республик Донбасса.

«Она не стала еще разменной монетой, но опасность такая существует, если украинское руководство совершит серьезную, принципиальную стратегическую ошибку – эта ошибка называется выполнение Минских соглашений. Выполнение Минских соглашений означает, что украинский суверенитет переходит в руки сепаратистов, убийц, террористов, которые управляются Путиным. Это главная цель Путина, которую он пытается осуществить в течение восьми лет, пытаясь заставить Украину разными способами начать выполнять Минские соглашения. Один он этого сделать не смог, поэтому стал подключать других, в том числе, того, кого называют союзниками Украины», – сказал экс-советник.

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«Трехмесячная кампания, которая ведется с 30 октября прошлого года, создающая и пытающаяся создать панические настроения и в Украине, и во всем мире о большой войне, большой европейской войне, большой мировой войне, нацелена только на то, чтобы под угрозой, фальшивой угрозы большой войны заставить Украину выполнять неприемлемые для Украины Минские соглашения», – заявил Илларионов.