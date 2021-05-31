Экс-советник Путина призвал белорусов запасаться шинами и строить баррикады

31.05.2021, Минск, Максим Карпенко

Для того, чтобы белорусская оппозиция победила и совершила удачный переворот, ей нужно переходить к силовым методам противодействия режиму.

Об этом в эфире оппозиционного белорусского интернет-канала In Time заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, примером тут является госпереворот на Украине, который произошел в 2014 году.

«Мы проводили специальное исследование относительно того, работают ли ненасильственные методы. Мы провели обследование более четырехсот случаев применения различных методов при нетрадиционном свержении, смене политического режима. Ни в одном из этих случаев ненасильственные протесты, какими бы радикальными они не были, не приводили к смене власти. Еще раз подчеркиваю – ни одного за последние 50 лет…

Ни протесты, ни забастовка, ни санкции, даже все это вместе взятое – это не свергнет режим Лукашенко, и это не остановит путинские танки. Забудьте об этом. И это следующая важная задача для белорусского гражданского движения, для белорусской оппозиции – понять, что эти методы не работают, что это ложные методы, что это методы, которые ведут вас к катастрофе…

Посмотрите на своих соседей, на своих братьев-украинцев. Почему победили революции «четвертого» и особенно 13-14 годов? Потому что они запускали белые шарики? Потому что они выходили с цветами и втыкали их в щиты «беркутовцев»? Может быть, напомнить, что делали украинцы? Украинцы строили баррикады, запасались шинами, а когда «беркутовцы» начали стрелять, давайте говорить откровенно – майдановцы достали оружие. Я думаю, это ни для кого не является секретом», – заявил Илларионов.