Экс-советник Путина: США обеспечивают безопасность России, а не Украины

Новости Украины

Администрация США отказала Украине в реальной поддержке и не делает ничего для обеспечения гарантий ее безопасности.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, эмигрировавший в США и ставший критиком Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Илларионова, это подтверждают слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по итогам видеоконференции лидеров России и Соединенных Штатов.

«Салливан, пересказывая слова Байдена, говорит: «Да, мы теперь будем заботиться о гарантиях безопасности агрессору, путинской России. Но тот же Саливан ничего не сказал про гарантии безопасности Украине. Ни про территориальную целостность, ни про независимость, ни про суверенитет. Гарантии безопасности Украине. Гарантиями безопасности Украины могли бы быть членство в НАТО. Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ для вступления в НАТО – Байден отказал в этом. Предоставление военной помощи – только что поступило сообщение о том, что Байден остановил поставку 200 миллионов долларов военной помощи Украине», – сказал экс-советник.

«Минимальное – это не гарантии, но хотя бы канал связи… посол США в Украине до сих пор не назначен, специальный посланник президента США в Украине до сих пор не назначен, введение санкций против «Северного потока-2»… они сняты и не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении – они сняты. Санкции против внешнего долга России – они сняты. Все это сделано администрацией Байдена. Администрация Байдена делает невероятно много для того, чтобы обеспечить безопасность Путина. Что она делает для безопасности Украины?», – возмутился Илларионов