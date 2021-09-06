Экс-советник Путина: Транзита газа через Украину больше не будет

06.09.2021 09:35 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно готовиться к тому, что после окончания действия нынешнего договора на транзит российского газа в 2024 году, поставок голубого топлива из РФ больше не будет.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов, переехавший в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, решение об этом уже принято в России и не обсуждается.

«Вопрос является закрытым. После 24-го года надо рассчитывать на то, что газа из России через территорию Украины поставляться не будет. Надо для себя посмотреть правде в глаза и принять для себя решение, для Украины я имею в виду, что газа из России после 24-го года не будет вообще», – сказал экс-советник.

«А до 24-го года, оставшиеся три года, объемы [транзита] газа будут падать, сокращаться и скоро дойдут до нуля. И поэтому надо строить свою энергетическую политику, экономическую стратегию, исходя из того, что газа из России через Украину после 24-го года поставляться не будет», – заявил Илларионов.