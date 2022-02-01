Экс-советник Путина: У Зеленского готовятся к прямым переговорам с ЛДНР

01.02.2022  11:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

Руководство Украины готовит почву для выполнения Минских соглашений. Сейчас офис президента ведет переговоры с политическими силами, чтобы в Верховной раде принять необходимые конституционные изменения.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России Владимира Путина, эксперт Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Украины готовит почву для выполнения Минских соглашений. Сейчас офис президента ведет переговоры с...

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«Как вы знаете, несколько дней тому назад администрация отозвала из Верховной рады законопроект об ОРДЛО. Это было требование Путина для того, чтобы состоялась встреча в Нормандском формате. После этого состоялась встреча в Нормандском формате политических советников четырех президентов. На этой встрече была достигнута договоренность о том, что «Минские соглашения» будут исполняться. Более того, там шел разговор о прямых переговорах между украинским правительством и сепаратистами», – сказал Илларионов.

По его словам, эту информацию подтвердили в Париже и Берлине, но опровергли в офисе президента Украины.

«Но на следующий день в разговоре Путина с Макроном обе стороны подтвердили, что разговоры о прямых переговорах между киевским правительством и сепаратистами действительно шли. На этой встрече было принято решение, что украинская сторона в лице политического советника украинского президента берет паузу на две недели, в течение которых, как можно понять, будет осуществляться подготовка общественного мнения в Украине, подготовка Верховной рады к осуществлению Минских соглашений, – отметил эксперт.

Он говорит, что в эти дни такого рода подготовка как раз и ведется.

«Буквально пару дней тому назад у меня состоялся непубличный разговор с этими людьми в Верховной раде, которые подтвердили, что там действительно формируется коалиция за голосование по осуществлению этих законопроектов, в том числе изменения в Конституцию Украины», – резюмировал Илларионов

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