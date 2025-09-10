Экс-советник Трампа: Макрон и Стармер ничего не смогут на Украине. Отношусь к ним пренебрежительно

Елена Острякова.  
10.09.2025 14:30
  (Мск) , Москва
Ведущие страны Евросоюза, анонсирующие ввод контингента «Коалиции желающих» на Украину, сами охвачены внутренним кризисом и не имеют ни денег, ни оружия для противостояния с Россией.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил в интервью британскому телеканалу GBN, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я говорил о ситуации с нашими так называемыми союзниками – Францией, Германией и Соединенным Королевством. Они, конечно, хотят помочь, но, по сути, они не союзники, потому что у них нет денег, нет оружия и нет политической воли что-либо делать в Украине», – сказал Бэннон.

Он напомнил о вотуме недоверия правительству во Франции, дефициту бюджета в Германии, а Великобритании вообще предрек гражданскую войну.

«Если вы посмотрите на ситуацию в целом, то поймете, почему я так пренебрежительно отношусь к Стармеру и Макрону. Они приезжают сюда и ведут себя, как важные шишки. Собираются что-то сделать. Вы знаете, Стармер собирается ввести войска – 30 тыс солдат, и они будут действовать на Украине. Они ничего не сделают на Украине, потому что у них нет такой возможности»,  – сказал Бэннон.

