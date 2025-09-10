Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ведущие страны Евросоюза, анонсирующие ввод контингента «Коалиции желающих» на Украину, сами охвачены внутренним кризисом и не имеют ни денег, ни оружия для противостояния с Россией.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил в интервью британскому телеканалу GBN, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я говорил о ситуации с нашими так называемыми союзниками – Францией, Германией и Соединенным Королевством. Они, конечно, хотят помочь, но, по сути, они не союзники, потому что у них нет денег, нет оружия и нет политической воли что-либо делать в Украине», – сказал Бэннон.

Он напомнил о вотуме недоверия правительству во Франции, дефициту бюджета в Германии, а Великобритании вообще предрек гражданскую войну.